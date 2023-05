Ferrandina, gli alunni di questa scuola sul podio in questa gara sulla raccolta differenziata con 2000 ragazzi! Complimenti

Tra i campioni 2023 di Green Game- A scuola di riciclo ci sono anche gli studenti della 1a A del Liceo Scientifico dell’IIS Bernalda-Ferrandina, sede di Ferrandina.

Dopo aver superato brillantemente le selezioni regionali, gli studenti ferrandinesi hanno conquistato il terzo posto nella finale nazionale, disputata a Cinecittà World, sbaragliando l’agguerrita concorrenza di oltre duemila partecipanti provenienti dalle scuole di tutta Italia.

Un risultato lusinghiero, quello della 1a A, che premia non solo i ragazzi, ma anche il grande lavoro di squadra di docenti, famiglie, in perfetta sintonia con il dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi che, in sinergia con la DSGA Chiara Maranghino, ha reso possibile il contributo della scuola alla “trasferta” a Roma.

Con Green Game, quest’anno giunto alla sue decima edizione, la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale diventano finalmente materia di studio, seguendo un pratico ed innovativo progetto didattico, attraverso il confronto e il divertimento. Un progetto didattico, ideato dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE , RICREA e BIOREPACK, nato con l’obiettivo di affiancare i ragazzi e i loro docenti nell’educazione ambientale, per sensibilizzare e coinvolgere i “futuri cittadini” sulle buone norme di raccolta differenziata.

Gli studenti dello Scientifico, guidati dalle professoresse Rosa Marmo e Nunzia Liccese, oltre alla grandissima soddisfazione per essersi distinti a livello nazionale, tornano a casa con un assegno di 250 euro per l’acquisto di attrezzatura scientifica da destinare alla scuola e una bellissima giornata trascorsa nel parco tematico Roma World e tra i set cinematografici del Cinecittà World.

Proprio in virtù del suo valore didattico, etico e formativo, Green Game è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, da Regione Basilicata e da Regione Molise.

A completare il podio al secondo posto l’IIS “E. Maiorana – Fascitelli” di Isernia e al primo un’altra scuola lucana l’IIS “C. Levi” di San Brancato (PZ).

