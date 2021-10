Matera protagonista del film di James Bond: boato di applausi alle prime immagini della città sul grande schermo! Ecco i dettagli

La proiezione di questa mattina al Cine teatro Gerardo Guerrieri del film No Time To Die in lingua originale con pillole di “come si costruisce un film” a cura di David Cinnella e “come si lavora con i sottotitoli” a cura di Cinzia Tulliani, ha chiuso la programmazione del Comune del cartellone “Sulla scia di No Time To Die” con un coinvolgimento di circa 300 studenti.

Emozionante il boato di applausi e la standing ovation che i ragazzi hanno dedicato alle prime immagini della città sul grande schermo.

Così come emozionanti sono stati gli altri incontri formativi a loro dedicati, come il laboratorio con Antonio Cappiello e l’approfondimento musicale sulle colonne sonore dei film grazie al Prof. Sandro Di Stefano del Conservatorio.

