Matera: proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto” contro il caporalato

Nel corso della scorsa settimana la Polizia di Stato di Matera ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto Impatto”, finalizzato a prevenire e reprimere i fenomeni d’intermediazione e sfruttamento della manodopera riconducibili al sistema del caporalato.

Il servizio è stato eseguito congiuntamente all’Ispettorato Territoriale del lavoro e all’ASM di Matera.

Complessivamente sono stati impiegati 15 operatori, di cui 11 della Polizia di Stato (Commissariato di P.S. di Policoro, Polizia Scientifica, Ufficio Immigrazione Questura e Polizia Stradale – Distaccamento di Policoro).

Nel corso del servizio sono stati controllati 8 veicoli e identificate 48 persone, di cui 9 con precedenti di polizia.

Sono stati identificati 32 stranieri e contestate 3 violazioni al Codice della Strada.

Le verifiche hanno interessato anche un’azienda agricola della zona, sulla quale sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte degli enti competenti.