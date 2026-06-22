Demenze, a Matera formazione per i medici sulla diagnosi precoce: i dettagli

Si terrà venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 9, nell’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il corso di formazione ECM dedicato alla diagnosi precoce del Disturbo neurocognitivo lieve e al ruolo dei medici di Medicina Generale nell’individuazione tempestiva dei primi segnali di deterioramento cognitivo.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Fondo per l’Alzheimer e le Demenze 2024-2026 della Regione Basilicata, mira a rafforzare le competenze dei Medici di Medicina Generale nell’identificazione precoce dei soggetti a rischio e nell’attivazione dei percorsi diagnostico-assistenziali dedicati.

Sottolinea Michele Grieco, neurologo e responsabile scientifico del corso:

“La diagnosi precoce rappresenta oggi una delle principali sfide nella gestione delle malattie neurodegenerative.

Il Medico di Medicina Generale è il primo punto di riferimento per il cittadino e svolge un ruolo fondamentale nell’individuazione dei sintomi iniziali e nell’avvio dei percorsi di approfondimento specialistico”.

Tra gli argomenti in programma figurano i fattori di rischio per il decadimento cognitivo, il riconoscimento dei primi sintomi della malattia, le esperienze di diagnosi precoce già attivate in altre realtà e l’utilizzo del GP-Cog, strumento di screening impiegato nella pratica della Medicina Generale.

Dichiara il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco:

“La diagnosi tempestiva dei disturbi neurocognitivi consente di intervenire nelle fasi iniziali della malattia, offrendo ai pazienti e alle loro famiglie maggiori opportunità di presa in carico, supporto e qualità della vita.

Questo corso rappresenta un tassello importante nel percorso di rafforzamento della rete assistenziale regionale dedicata alle demenze”.