Matera: Premiati Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini e Gina Lollobrigida in occasione dell’anteprima di 007! Le foto

Sono stati Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini e Gina Lollobrigida a monopolizzare l’attenzione del pubblico, che a Matera ha assistito, nel cinema comunale Guerrieri, all’anteprima nazionale di 007 “No time to die”.

Alla Cucinotta e a Giannini, due attori italiani che si sono maggiormente distinti nella celebre saga, è andato il premio “Sassi d’oro” 2021, che ogni anno celebra le professionalità coinvolte nella filiera di produzione e post-produzione cinematografica e televisiva.

La Cucinotta, a margine della consegna del premio, ha dichiarato:

“Una saga che adoro, mi sono divertita quando ho girato il film sul Tamigi e credo sia stata una delle esperienze più divertenti della mia carriera di

attrice”.

L’attrice e regista ha poi confessato che le:

“sarebbe piaciuto girare a Matera, una città fantastica, così surreale che ti incanta“.

Giancarlo Giannini, invece, ha ricordato l’esperienza al fianco di Daniel Craig sul set di Casino Royale e Quantum of Solace, i due capitoli della saga di Bond in cui ha interpretato l’enigmatico agente segreto dell’MI6, René Mathis, definendo “Daniel Craig un bravissimo e straordinario attore”.

Momento clou della serata, il premio alla carriera ‘I Sassi d’oro-Lucana Film Commission’ consegnato a Gina Lollobrigida.

La Lollobrigida ha ricordato:

“Sean Connery era un attore di gran classe mi sono sentita a mio agio con lui ma credo che Daniel Craig sia forse il miglior attore che potesse interpretare Bond”.

“I Sassi d’oro” sono stati organizzati da D-Hub Studios in collaborazione con la ‘Lucana Film Commission’.

Lidia Cudemo, ideatrice del premio (che è già al lavoro per mettere in piedi la prossima edizione) ha sottolineato:

“Quella di quest’anno è stata un’edizione straordinaria del premio, proprio perché ha visto una vetrina importantissima per la città di Matera, e per l’intera Basilicata, rappresentata dall’anteprima nazionale di ‘No time to die'”.

