Matera: “per questi lavoratori non sono state trovate garanzie occupazionali”! La richiesta urgente

Riceviamo e pubblichiamo una nota di FIM FIOM UILM con questa richiesta:

Al MISE

E p.c. a Sua Eccellenza il Prefetto

di Matera

Spett.le Presidente della Giunta

Regionale di Basilicata

Vito BARDI

Spett.le FERROSUD

Amministratore Straordinario

Dott. Casilli

Con la presente le scriventi OO.SS., tenuto conto che l’incontro presso Confapi Matera è stato riaggiornato a lunedì 8 agosto e a seguito dell’incontro odierno in cui non sono state trovate garanzie per il mantenimento dei livelli occupazionali ne in relazione agli ammortizzatori sociali, chiedono un incontro al fine di ricercare soluzioni a tutela dei lavoratori affinché non si perda nessun posto di lavoro“.

