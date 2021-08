Matera: per queste scuole della provincia in arrivo oltre 50000 euro! Ecco gli interventi previsti

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Gabriele Propati, dirigente regionale della Lega in Basilicata:

“Con il decreto sostegni bis il governo Draghi stanzia 350 milioni di euro per garantire l’anno in presenza.

Gli istituti scolastici che ne beneficeranno potranno usare le risorse:

per ventilazione meccanica e sanificazione;

per potenziare l’offerta rivolta agli studenti disabili o con bisogni educativi speciali;

per mettere in campo ogni azione di contrasto alla dispersione scolastica.

Per la Provincia di Matera in arrivo € 1.300.000,00 circa mentre per le scuole di Montalbano Jonico sono stati stanziati € 30.137,60 per l’istituto superiore “Pitagora” ed € 24.791,95 per l’istituto “Niccolò Fiorentino” (Asilo, Scuola Elementare e Scuola Media).

Un netto cambio di passo se consideriamo il modus operandi del Governo Conte ed in particolare dell’ex ministro Azzolina protagonista dell’inutile e costosa campagna dei banchi a rotelle.

Finalmente un’azione concreta per scongiurare la didattica a distanza e permettere un reale e sicuro ritorno alla normalità.

Sono alquanto soddisfatto per l’ottimo lavoro profuso dal sottosegretario leghista On. Rossano Sasso la cui brillante azione di governo, cui si è reso protagonista, permetterà il rientro, in maggiore sicurezza, per gli studenti materani e montalbanesi“.

