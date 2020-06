Matera, parte l’inseguimento! Alla guida senza aver mai preso la patente, forzano il posto di blocco e mettono in pericolo i pedoni

Nella giornata di ieri, a seguito di attività svolta da agenti della Polizia di Stato, sono stati denunciati all’A.G. per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale due pluripregiudicati pugliesi, con precedenti penali per furto e altro.

Nella mattinata, nel corso della regolare attività di servizio, i Poliziotti di quartiere hanno notato due individui che, con fare sospetto, osservavano alcune abitazioni cercando di scorgere cosa vi fosse all’interno.

Si è proceduto pertanto al loro controllo, ricevendo per risposta che erano in città per motivi turistici.

Accompagnati presso gli Uffici per una compiuta identificazione, poichè privi di documenti, si è accertato che a loro carico figuravano numerosi precedenti penali.

Fuori dalla Questura, sono stati seguiti in maniera discreta dagli operatori di Polizia per poi verificare che erano diretti in centro ove sono saliti a bordo di un’autovettura, nonostante avessero affermato poco prima di esserne sprovvisti.

Il personale delle Volanti ha intimato l’alt ma i due hanno forzato il posto di blocco cercando di fuggire nelle vie limitrofe a questa Via Roma;

inseguiti, dopo aver impattato contro un’altra auto, e dopo aver effettuato manovre pericolose per i pedoni, hanno dovuto arrestare la corsa in un vicolo cieco.

Bloccati e riaccompagnati in Questura, sono stati denunciati entrambi per Resistenza a Pubblico Ufficiale;

il conducente è stato altresì denunciato per guida senza patente per non averla mai conseguita.a

