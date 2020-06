Matera, pagamento IMU: prorogata la scadenza della prima rata. I dettagli

L’assessore al Bilancio del Comune di Matera, Eustachio Quintano, rende noto che:

“La Giunta comunale di Matera ha differito il pagamento della prima rata IMU (Imposta municipale propria) dal 16 Giugno al 16 Luglio 2020.

Il provvedimento è stato preso per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle attività commerciali provate dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

La prima rata della nuova IMU consiste nel pagamento dell’importo della metà di quanto versato per IMU e Tasi nel 2019.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio del Governo, sono comunque esclusi dal pagamento della prima rata IMU 2020 i seguenti immobili (la norma di riferimento è l’articolo 177 del decreto Rilancio, DL 34/2020):

• alberghi e pensioni (categoria catastale D2);

• agriturismo;

• ostelli della gioventù;

• affittacamere per brevi soggiorni;

• case e appartamenti per vacanze;

• bed & breakfast;

L’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica.

Se invece le due figure non coincidono, se, in altre parole, il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU”.

