Paura in Via Gramsci a Matera.

Nella tarda serata di ieri, la caduta di un muro di contenimento ha causato uno smottamento.

Pare che ad essere interessata dallo spiacevole episodio sia stata un’area in cui erano in corso lavori per la realizzazione di una palazzina.

Sul posto i Vigili del Fuoco e Polizia.

Seguiranno aggiornamenti.

