Matera: oltre 300000 euro per questa strada provinciale! Ecco gli interventi previsti

Sono in pieno svolgimenti i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale, sulla provinciale n. 50, Timmari-Santa Chiara, in territorio di Matera.

Il presidente, Piero Marrese, ha spiegato:

“Nonostante le difficoltà in cui versano le Province e con l’auspicio che gli enti sovraordinati stanzino maggiori somme per garantire la sicurezza degli automobilisti, siamo riusciti a programmare un primo intervento sull’arteria e a stanziare per l’anno prossimo ulteriori 350mila euro per:

la sostituzione di tratti di barriera danneggiati;

muretti parapetto;

ringhiere con barriere metalliche a bordo ponte.

Per entrambi gli interventi la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera, che ringrazio, così come il vice presidente dell’ente, Emanuele Pilato.

Abbiamo a cuore il presente e il futuro dei nostri trentuno comuni e operiamo per il bene della collettività”.

