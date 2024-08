Matera, nominato il nuovo Direttore di Anestesia e Rianimazione dell’Asm. Auguri di buon lavoro

Francesco Massimo Romito è il nuovo Direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Oggi nella sede dell’ASM ha firmato il contratto alla presenza del Commissario Straordinario, Maurizio Friolo.

Afferma Friolo:

“Siamo riusciti a concludere questa procedura concorsuale assegnando la guida di una unità operativa così importante per l’ASM ad un medico di alto profilo professionale e umano.

Il lavoro svolto dalla Direzione Strategica dell’ASM, in sinergia con l’Assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Cosimo Latronico, ha permesso di assicurare una direzione prestigiosa ad un reparto molto delicato al fine di erogare prestazioni specialistiche sul territorio materano.

Al dottor Romito, professionista di riconosciuta esperienza, formulo gli auguri di buon lavoro a nome di tutta l’Azienda”.

Francesco Massimo Romito nato nel 1969, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari nel 1994, specialista in Anestesiologia e Rianimazione dal 2000 nella medesima Università, con European Master in Disaster Medicine presso l’Università Piemonte Orientale e Vrije Universiteit di Bruxelles, Docente nominato in Fisiologia Umana all’Università degli Studi di Bari e di Foggia.

Romito è Referente Regionale Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva nonché Vice Presidente dell’Ordine dei medici di Matera e Peer Reviewer per la rivista scientifica Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Dichiara Romito:

“Sono onorato di ricevere questo incarico con l’obiettivo di lavore in sinergia con la Direzione Strategica per creare una squadra compatta che possa proseguire nel rilancio della qualità del sistema sanitario aziendale e regionale”.