Matera: nella nostra splendida città il Ministro Garavaglia per l’Oscar del cicloturismo! I dettagli

In corso a Matera, dal 2 al 4 giugno, l’Oscar italiano del cicloturismo: l’evento nazionale dedicato ai turisti in bicicletta che premia i progetti cicloturistici più interessanti d’Italia.

Ieri sera nella presente Vito Bardi con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Ha dichiarato il Presidente Bardi:

“Ieri sera nella sempre splendida Matera con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, l’assessore all’Ambiente On. Cosimo Latronico e il grande giornalista sportivo Marino Bartoletti per l’Oscar del cicloturismo.

Il turismo su due ruote è una grande opportunità per il materano e tutta la Regione: per Matera abbiamo appena destinato 950.000 euro di fondi Fesr in favore della Ciclovia Giuliana, che collegherà due aree archeologiche e culturali di grande bellezza, il cenobio rupestre benedettino della cripta del peccato originale e la riserva naturale orientata Oasi di San Giuliano”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)