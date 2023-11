Matera: nella chiesetta della Madonna del Carmine l’opera dell’artista argentino Tomás Saraceno! Le foto dell’inaugurazione

“Ho partecipato oggi pomeriggio, nella chiesetta della Madonna del Carmine di Palazzo Lanfranchi, all’inaugurazione dell‘installazione permanente “Life(s) of Webs, arachnophobias, arachnophilias, and other stories” dell’architetto e artista argentino Tomás Saraceno, arrivato a Matera con un progetto della Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con il Museo nazionale di Matera.

In qualità di presidente, ringrazio tutte le collaboratrici e i collaboratori della Fondazione Matera Basilicata 2019 presenti e passati, per questo straordinario lungo lavoro che qualifica l’offerta artistica di Matera, nello spirito del dossier presentato nel 2014, che prevedeva anche questa originale installazione.

I ripetuti soggiorni di Saraceno a Matera, iniziati nove anni fa e culminati nel luglio 2022 con la visita al Museo nazionale di Matera e alla chiesa della Madonna del Carmine, all’interno del Museo di Palazzo Lanfranchi, hanno favorito l’ispirazione che ha portato alla creazione di quest’opera, che ho potuto sperimentare personalmente.

L’iniziativa si pone in continuità con il percorso di ricerca dedicato ai linguaggi dell’arte contemporanea, avviato a Palazzo Lanfranchi dalla direttrice del Museo nazionale di Matera, Annamaria Mauro, che punta a raccontare il presente in cui l’arte contemporanea è motore di conoscenza, meraviglia e consapevolezza.

Con l’opera di Saraceno, la Fondazione Matera Basilicata 2019 completa il percorso di Matera Capitale europea della cultura 2019 e apre un focus, attraverso l’arte contemporanea, su uno dei temi al centro della nuova programmazione, quello dell’ambiente.

La preziosa collaborazione con il Museo nazionale di Matera ha consentito di accogliere un’opera “site specific”, che rimane alla città in maniera permanente, così da poter sviluppare intorno ad essa una programmazione di lunga durata, legata alle principali emergenze della contemporaneità. Ringrazio i direttori che si sono avvicendati alla guida della Fondazione, per l’importante lavoro condotto in continuità”.

Così scrive il sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

