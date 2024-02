Matera: maltempo in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Una nuova perturbazione sull’Italia settentrionale trasla verso il Sud, apportando nuvolosità in graduale aumento e piogge e rovesci sparsi nel corso di venerdì e Sabato sulla Basilicata.

Tempo instabile anche nel weekend con piogge e rovesci diffusi e calo termico.

Cosa ci riserverà quindi il meteo nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 23 Febbraio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 5°C.

Sabato 24 Febbraio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.