Matera, Madonna della Bruna: scelte le luminarie per abbellire le notti dei giorni di festa! I dettagli

Continuano i lavori al Carro trionfale della Festa della Bruna.

Nel frattempo il Comitato aggiorna sui preparativi:

“Quest’anno, a decorare e abbellire le notti dei giorni di festa saranno le luminarie di Blasi Group di Grottolella (Avellino).

Da sempre i colori brillanti e lo sfolgorio delle luci rallegrano la festa in onore della nostra santa protettrice.

Potevano mai mancare, allora, per la 634^ edizione della Festa della Bruna?

Simbolo fortemente religioso che richiama sia l’essenza stessa di Dio che la luce quale primo elemento da Lui creato, le luminarie, gli elementi che decorano piazze e vie di borghi e città in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono, costituiscono una tradizione molto diffusa in tutto il Sud Italia, Matera compresa.

I nostri cuori vibrano già di emozione in attesa della prima accensione, quella che per tradizione avverrà la sera del 29 Giugno.

Il 2 Luglio è sempre più vicino: non vediamo l’ora“.

