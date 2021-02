Matera, loculi cimiteriali sotto indagine: Sindaco e assessore annunciano novità! Ecco i dettagli

Il Sindaco di Matera Domenico Bennardi e l’Assessore al ramo Lucia Summa annunciano lo sblocco dell’incresciosa situazione dei loculi cimiteriali posti sotto indagine nel 2018.

In una nota l’Amministrazione precisa:

“Grazie al forte impulso dell’Assessore, avviato sin dal suo insediamento, ed al lavoro svolto dagli uffici preposti, è stato possibile disincagliare la situazione.

Nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, non scontato per la complessità della vicenda, Sindaco e Assessore comunicano di aver già provveduto ad autorizzare, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, l’apposizione delle lapidi per dare il giusto decoro ai defunti“.

