Matera: lavori nei rioni Sassi. Ecco le novità

I lavori edili in corso nei rioni Sassi dovranno avere cura del decoro e dell’impatto visivo.

L’assessore ai Lavori pubblici, Graziella Corti, e l’assessore ai Sassi, Tiziana D’Oppido – accompagnate da tecnici comunali – hanno effettuato una serie di sopralluoghi per verificare lo stato dell’arte e la sistemazione dei cantieri, sia privati che pubblici.

Spiegano Corti e D’Oppido:

“I cantieri edili, se non curati adeguatamente sotto l’aspetto estetico, sono elementi fortemente impattanti nell’ambito del patrimonio storico e architettonico del Caveoso e del Barisano.

Dunque, assume estrema importanza la cura del decoro dei cantieri e il miglioramento dell’impatto estetico.

Dobbiamo fare in modo che da elementi di disturbo visivo, possano trasformarsi in occasione di informazione per i cittadini, contribuendo così alla valorizzazione dell’immagine della città”.

