Matera: la Guardia di Finanza rende omaggio alla memoria di Rutigliano, medaglia di bronzo al valor militare. I dettagli

Nell’ambito delle celebrazioni dell’81° anniversario dell’insurrezione della Città di Matera contro le truppe di occupazione naziste che si terranno il 21 settembre 2024 a Matera ed in occasione del 250° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, verrà inaugurato un monumento in ricordo del sacrificio di tutte le vittime del Corpo ed, in particolare, del Finanziere Vincenzo Rutigliano, Medaglia di Bronzo al Valor Militare cui è intitolata la Caserma sede di questo Comando, caduto eroicamente durante l’insurrezione della Città di Matera contro il nazi-fascismo del 21 settembre 1943.

Il monumento, commissionato dalla Provincia e dal Comune di Matera, sarà allocato nell’aiuola prospiciente la sede Secondaria della Camera di Commercio di Basilicata sita in piazza Mulino, luogo in cui il valoroso finanziere, combattendo strenuamente, cadeva da prode.

L’inaugurazione della scultura commemorativa verrà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà il giorno 19 settembre 2024 alle ore 09.30 presso la sede del Comando Provinciale di Matera, alla quale parteciperanno:

il Comandante Regionale Basilicata, Gen.B. Roberto PENNONI,

il Comandante Provinciale Matera, Col. Roberto MANISCALCO,

il Presidente della Provincia di Matera, Sig. Emanuele PILATO,

il Sindaco di Matera, Dott. Domenico BENNARDI,

il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Avv. Michele SOMMA,