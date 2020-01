Matera, iniziati i lavori dei marciapiedi e del manto stradale: ecco le zone interessate

Diversi i lavori di riqualificazione, iniziati questa mattina 7 Gennaio, nella città di Matera.

Ecco quanto emerge da un post pubblico dell’assessore comunale ai lavori pubblici Nicola Trombetta:

“Sono iniziati, questa mattina, i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e del manto stradale nella zona bassa di via Lupo Protospata.

I lavori prevedono il rifacimento e, in alcuni tratti, l’allargamento del marciapiede oltre alla bitumazione del manto stradale.

Quartiere Serra Rifusa.

Ripresi i lavori per il completamento dei lavori per la riqualificazione dei marciapiedi in via dei Peucezi”.

Di seguito alcune foto che mostrano le zone interessate dai lavori.