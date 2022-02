Matera: incidente tra un’auto e una bici! I dettagli

Nuovo incidente a Matera ieri pomeriggio.

Poco prima delle 16:00, in via dei Normanni, una donna alla guida di una Ford si è scontrata con una ciclista.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio, secondo le prime notizie, la donna alla guida della bici.

Una rotatoria, purtroppo, non nuova ad incidenti di questo genere che preoccupano non poco i cittadini.

Lo scorso anno un incidente simile ha interessato il tratto citato.

Nei pressi della rotatoria in cui si incontrano via dei Normanni, via Collodi, viale Italia e via Maiorana un’auto si scontrò con una bicicletta.

Rimasero coinvolti nel sinistro un ragazzo di 17 anni e una donna.

Il primo dopo aver perso il controllo del mezzo finì fuori strada.

Diversi sono i cittadini che ci segnalano anche la pericolosità degli automobilisti che, provenienti da via Dante, direzione via Collodi, non rispettano la segnaletica che indica lo stop.

Molti attribuiscono la responsabilità alla distrazione, alla segnaletica poco chiara, all’utilizzo dei dispositivi mobili alla guida.

Data la frequenza degli incidenti, raccomandiamo sempre la massima prudenza alla guida sul tratto citato.a

