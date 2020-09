Incidente ieri sera a Policoro (MT).

In centro, precisamente in via Massimo D’Azeglio, un’auto ha impattato contro una moto.

Da chiarire le dinamiche del sinistro.

Tempestivo l’intervento dei Sanitari del 118, che hanno trasportato il motociclista in ospedale, e i Carabinieri per i consueti accertamenti e la gestione del traffico.a

