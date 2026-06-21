Matera: gli studenti del Liceo Duni in queste date guideranno alla scoperta del Carro della Bruna. L’iniziativa

Gli apprendisti ciceroni del Fai spiegheranno il carro della Bruna 2026.

Un gruppo di alunni del locale Liceo Classico “E. Duni”, dal 24 giugno al 1° luglio, di mattina dalle 10.00 alle 12.00 saranno a disposizione dei visitatori per illustrare ogni parte del carro della Madonna della Bruna 2026 progettato e realizzato dall’artista Francesca Cascione.

L’iniziativa fu proposta in occasione delle giornate Fai di Primavera scorsa, allorché gli stessi giovani, assunta la veste di “apprendisti ciceroni”, presso la Fabbrica del Carro spiegarono ai visitatori la storia e la cultura del carro trionfale materano, le modalità tecniche per la sua realizzazione e il ricco significato simbolico di cui è portatore.

Scrivono gli organizzatori:

“Siamo grati alla dirigente del Liceo Classico, prof.ssa Patrizia Di Franco, e alle docenti prof.sse Elena Di Caro, l’omonima Elena Di Caro, Giovanna Quarto, Maria Teresa Centola, per l’impegno profuso nell’attuazione del progetto.

Così come siamo grati ai giovani che, durante la formazione, hanno manifestato vivo entusiasmo per l’esperienza che li attende”.