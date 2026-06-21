Voglia di sole e vacanze: oggi entra l’Estate!

Con il solstizio del 21 Giugno fa il suo ingresso ufficiale l’Estate.
Questa stagione dura fino all’equinozio di autunno (21-23 Settembre) e come sappiamo è caratterizzata da temperature medie più alte rispetto al resto dell’anno.
Infatti, il termine “estate” deriva dal latino “aestas” (calore bruciante), mutato da “aestus” che come il greco “aìthos” significa calore.
In questo periodo dell’anno il Sole, che ha raggiunto il punto più alto rispetto all’orizzonte, comincia una discesa che termina con l’equinozio di autunno.
Inoltre, le ore di luce sono maggiori rispetto a quelle di buio.
Un periodo tanto atteso soprattutto dagli studenti che, durante l’estate, vanno in vacanza per diversi mesi.
Questa è senza dubbio la stagione più attesa per la gran parte della popolazione: porta con sé positività, luce, colori, voglia di vacanza e di mare.
E con le vacanze come vi siete organizzati?
Avete già programmato qualcosa?
Buona Estate a tutti!