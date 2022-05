Matera-Ferrandina, terzo incidente in soli 4 giorni: “Non se ne può più, ci vogliono le 4 corsie”!

Triste il bilancio che si è registrato da Sabato sulle nostre strade materane.

In meno di 4 giorni si sono consumati 3 brutti incidenti sulla strada statale 7.

Il primo, Sabato scorso, nelle vicinanze dello svincolo di Matera Centro.

Un‘auto ha impattato contro un furgone.

Quest’ultimo ha impattato contro il guard-rail.

3 le persone coinvolte e traffico interdetto.

Sul posto il tempestivo intervento di due ambulanze, pattuglie dei Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Il secondo, invece, è avvenuto Lunedì 23 Maggio sempre su un tratto della strada statale 7 “Appia”, in corrispondenza del km 566,100 a Matera.

Il sinistro, uno scontro frontale, ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo pesante, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di un’altra.

Sul posto era presente il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento.

Oggi, ancora l’ennesimo grave incidente si è consumato sulla SS 7 Appia, nei pressi dello svincolo per la diga di San Giuliano.

Ecco quanto denuncia l’Associazione Vittime della Basentana:

“Crediamo che adesso sia davvero giunto il momento di mobilitarci per sbloccare la situazione.

Più che una strada è diventata una roulette russa, chi la percorre lo fa con il terrore di poter essere il prossimo.

Che si comincino subito i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza!“.

Dopo gli ultimi tragici avvenimenti da ogni fazione politica giungono appelli urgenti per sistemare una volta per tutte la statale 7, per la sicurezza di tutti gli automobilisti.

Così il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi:

“Occorrono che i lavori di messa in sicurezza e raddoppio corsie della SS7 vengano realizzati nei tempi più celeri.

L’incidente mortale di ieri conferma quanto sostenuto da molto tempo e da più parti: il raddoppio delle corsie, almeno nel tratto di collegamento da Matera alla Basentana, è operazione fondamentale non più rinviabile per una strada più sicura e più agevole.

Stiamo parlando di una statale ad alta percorrenza, tra le più trafficate in Basilicata, ancor più congestionata nei mesi di maggiore flusso turistico.

Il 7 maggio scorso presso la Provincia di Matera si è tenuto un incontro con il Responsabile nazionale delle nuove opere dell’ANAS, l’ingegnere Scalamandrè, per fare il punto sul raddoppio delle corsie.

Bisogna accelerare sul cronoprogramma di questi interventi che la Regione ha programmato, non possiamo permetterci questa frequenza di incidenti.

Tre incidenti gravi e due morti sulle strade lucane in poche ore, nella sola giornata di ieri.

La SS7 deve essere immediatamente adeguata anche per la presenza massiccia di mezzi pesanti, quindi camion e autocarri, ovvero quelli che che rischiano maggiormente e quotidianamente di invadere la corsia opposta.

E’ impensabile che in sole due corsie opposte, senza spartitraffico, possano transitare autocarri silos.

Ma non basta investire solo in infrastrutture e strade, occorre anche un’adeguata formazione sulle norme di sicurezza stradale auspicando più collaborazione con l’albo nazionale degli autotrasportatori per percorsi formativi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, favorendo un’azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro per il trasporto merci”.

