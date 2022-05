Matera, divieti di sosta in questi orari: al via il trattamento fitosanitario della parietaria! L’annuncio

L’amministrazione del Comune di Matera comunica alla cittadinanza:

“Giovedì 26 Maggio, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, o comunque fino al cessato bisogno, il Settore Manutenzione Urbana, attraverso ditta specializzata, provvederà ad effettuare opportuno trattamento fitosanitario per il contenimento e la diffusione delle specie graminacee comunemente definite “parietaria”, radicate lungo tutto il muro di contenimento di Via Casalnuovo, tratto di strada che va dall’incrocio con Via Cappuccini fino alla scalinata che precede il parcheggio coperto.

Il trattamento sarà effettuato con soluzione biologica/naturale, del tutto innocua alla salute umana.

Si sottolinea che saranno adottate tutte le misure di salvaguardia e di protezione delle piante di “Campanula versicolor” radicate lungo il muro, specie inserita nella lista rossa della flora europea e, quindi, a rischio di estinzione.

Si chiede alla cittadinanza la stretta osservanza dei divieti di sosta collocati lungo tutto il tratto di strada interessato dal trattamento”.

Ecco una foto della “Campanula versicolor”.