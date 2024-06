Matera fa un tuffo nel passato alla scoperta degli antichi mestieri tramandati di generazione in generazione. L’evento in programma

Matera – Il “Ferroluglio – Vicinato in Festa” è un evento organizzato dal Sant’Angelo in collaborazione con il CNA di Matera il 13 e 14 luglio.

Questo evento rappresenta un viaggio nel passato, che offrirà un’esperienza immersiva nella storia e nelle tradizioni artigianali della regione.

L’evento si svolgerà nel suggestivo vicinato di Rione Pianelle, dove sarà possibile passeggiare tra i banchi dei maestri artigiani che mostreranno i loro antichi mestieri, tramandati di generazione in generazione.

Gli artigiani presenti condivideranno le loro creazioni con i visitatori, permettendo di apprezzare le tecniche e i materiali utilizzati.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare prelibatezze locali preparate secondo antiche ricette tradizionali.

Questo connubio tra arte e gastronomia contribuirà a creare un’atmosfera pittoresca e ricca di colori.

L’iniziativa ha lo scopo di aumentare l’offerta di intrattenimento nei Sassi di Matera, promuovendo la cultura e le tradizioni locali attraverso il coinvolgimento diretto della comunità e dei turisti.

Programma dell’evento:

13 luglio (evento gratuito):

Ore 19:00: Spettacolo comico sulla Matera degli anni ’50 presso la corte del Sant’Angelo.

Ore 19:30: Apertura dell’esposizione degli artigiani nella piazzetta di Più Sud e sulle scale antistanti la piazza di Rione Pianelle.

Dalle ore 19:30: Stand di street food in collaborazione con Più Sud.

Dalle 19:30 alle 21:30: Spettacolo live con musica folkloristica.

La città di Matera, con i suoi suggestivi “Sassi”, è un patrimonio prezioso che merita di essere valorizzato e promosso.

Il “Ferroluglio – Vicinato in Festa” rappresenta un’occasione per coinvolgere la comunità locale e i visitatori in un’esperienza unica, celebrando le tradizioni e le eccellenze del territorio.

Partecipare a questa iniziativa è un onore e un’opportunità per contribuire alla promozione culturale di una città che sa sempre come stupire.

Di seguito la locandina con i dettagli.