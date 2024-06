Asm Matera: “in campo tutti gli strumenti per rendere attrattive le nostre strutture per questi professionisti”. I dettagli

Questa mattina il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo ha portato il suo saluto al convegno “Le urgenze psichiatriche in età evolutiva: l’organizzazione dei servizi e la presa in carico multiprofessionale” in corso di svolgimento nella sede di via Montescaglioso.

Nel corso del suo intervento Friolo ha ricordato il ruolo fondamentale dei medici neuropsichiatri, sottolineando che l’ASM ha messo in campo tutti gli strumenti previsti dalla legge per rendere attrattive le sue strutture per i professionisti di questa specialità.