Matera, eventi di emergenza sul territorio: il Prefetto incontra i componenti del Sistema di Protezione Civile. I dettagli

Il Prefetto di Matera, Dott. Sante Copponi, ha presieduto nell’odierna mattinata una riunione in videoconferenza con tutti i componenti del Sistema di Protezione Civile (gli Uffici Protezione Civile e Difesa del Suolo della Regione Basilicata, la Provincia di Matera, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, l’ASM e i gestori dei servizi pubblici essenziali) al fine di esaminare congiuntamente le problematiche riguardanti l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile (piano provinciale di protezione civile, piano neve , piano di emergenza esterna agli impianti di stoccaggio dei rifiuti), le criticità idrogeologiche e idrauliche del territorio, anche tenuto conto delle avverse condizioni metereologiche che caratterizzano la stagione invernale ed infine le strutture logistico-operative a supporto delle attività di protezione civile da porre in essere nel territorio provinciale.

Dopo un attento e partecipato confronto, si è convenuto sull’esigenza di attivare diversi tavoli operativi ove affrontare le singole problematiche, con il compito di elaborare proposte da sottoporre all’attenzione del Prefetto e della Regione Basilicata, al fine di consentire un irrobustimento e più efficace funzionamento in termini di rapida risposta del Sistema provinciale di Protezione Civile, in occasione del verificarsi eventi emergenziali su territorio.

Si è, altresì, concordato sull’esigenza di tenere, a breve, un incontro con i Sindaci della provincia di Matera sullo specifico tema delle procedure speditive da attivare a seguito della diramazione di allerte riguardanti le criticità idrogeologiche e di carattere idraulico, allo scopo di fornire tutto l’ausilio necessario agli enti locali nelle attività di vigilanza e controllo delle situazioni presenti sul territorio, caratterizzare da elevata criticità idrogeologica.

Al termine dell’incontro il Prefetto di Matera ha ringraziato tutti i partecipanti per l’attenzione e disponibilità dimostrata ad affrontare congiuntamente tutte le problematiche emerse in sede di riunione, per rafforzare nel suo insieme le risposte del Sistema di Protezione Civile in termini di attività operative necessarie per la prevenzione e le attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da un’emergenza di Protezione Civile.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)