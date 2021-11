Via libera a Figliuolo per l’acquisto dei farmaci anti-Covid! Ecco le ultime notizie

Dopo l’annuncio di Pfizer del grande successo della sua pillola anti-covid l’Italia si dice pronta all’acquisto.

Infatti si legge in una nota del commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo:

“La Struttura Commissariale Covid-19, diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, ha avuto mandato dal ministero della Salute di acquisire un quantitativo pari a 50.000 cicli di trattamento di farmaci antivirali orali per Covid-19 per ciascuna tipologia di Molnupiravir e Paxlovid.

L’Italia si prepara quindi a ordinare e somministrare i due farmaci sviluppati rispettivamente da Msd e da Pfizer.

Quest’ultima, tra l’altro, ha appena chiesto all’Agenzia europea del farmaco (Ema) l’autorizzazione all’uso di emergenza della sua pillola anti-Covid.

Continua la nota:

“Per questi farmaci si avvieranno le procedure per la stipula dei contratti e/o acquisto, al fine di consentirne l’effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli“.

