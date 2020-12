Matera: esauditi i desideri scritti in 126 letterine! Per i bambini meno fortunati, grande il cuore della nostra città

Il gruppo OpenMatera annuncia sui social con grande felicità il bilancio della “Fabbrica dei Babbo Natale“, l’iniziativa allargata ai privati e alle aziende attraverso una raccolta fondi destinata a sostenere economicamente l’acquisto di doni da destinare a una platea di bambini segnalati da Centri Sociali presenti nella città dei Sassi.

Ecco quanto scrivono:

“Abbiamo raccolto 9.450 Euro.

Abbiamo ricevuto ed esaudito 126 letterine scritte dai bambini.

Per queste letterine e per 100 oggettini consegnati al Brancaccio abbiamo speso 4.038 Euro e per questo sono avanzati 5.412 Euro che stiamo già usando per le ‘spese sospese’ ed altro.

A breve tutte le news.

Il team di OpenMatera vi augura un buon Capodanno.

Grazie a tutti super amici di OpenMatera“.

