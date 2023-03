Matera: è crisi del comparto costruzioni, settore nevralgico per l’occupazione. La denuncia

Così segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli:

“Il Consiglio Regionale della Feneal Uil di Basilicata il 25 Marzo, a Matera è una tappa della mobilitazione che gli edili della Uil insieme a quelli della Cgil hanno deciso con la giornata di lotta del primo aprile prossimo e le manifestazioni in cinque piazze del Paese.

La situazione del comparto delle costruzioni non può che preoccuparci.

Da aprile 2022 allo scorso mese di febbraio il ricorso al Superbonus edilizio al Sud è diminuito del 20%, con un crollo del 39% in Basilicata che compromette la ripresa avviata faticosamente dopo gli anni della pandemia in un settore nevralgico per l’occupazione e per superare il pesante gap esistente nelle infrastrutturazioni della nostra regione.

In Basilicata, l’intervento medio per abitante del ricorso al Bonus 110 è molto alto (1.749 euro a testa).

Forse qualcuno si era illuso che questo strumento e le ingenti risorse finanziarie del Pnrr, come una bacchetta magica, avrebbero favorito e consentito il rilancio del comparto da sempre fondamentale per l’economia locale come quella di Matera che in quanto ad infrastrutture ha ancora molto da recuperare.

E la presenza a Matera del Segretario Generale Nazionale della Feneal Vito Panzarella è la conferma che i problemi, vecchi e nuovi, si affrontano insieme perché comuni aldilà delle specificità della Basilicata, all’intero Mezzogiorno.

Non possiamo permetterci di sprecare opportunità e risorse come quelle dei fondi europei e del Pnrr, perché nuovi cantieri portano lavoro, occupazione, ma con le tutele e la trasparenza che chiediamo.

Dove si lavora in sicurezza e c’è legalità c’è progresso, fiducia, dignità.

L’edilizia purtroppo è il settore che registra il più alto numero di incidenti anche mortali sul lavoro.

La nostra campagna ‘Zero morti sul lavoro’ è rivolta in particolare ai cantieri dove la sicurezza va garantita in tutti i suoi aspetti.

Inoltre, si consolida il rapporto tra la Uil di Basilicata e la Feneal che meno di due anni fa ha organizzato a Potenza le manifestazioni per celebrare il 70esimo anniversario della Fondazione avvenuta proprio a Potenza nel 1951.

C’è un legame storico che lega la Uil e I lavoratori edili lucani alla federazione di categoria che si rafforza con le iniziative e le manifestazioni come quelle del primo aprile prossimo che vedono protagonisti i nostri lavoratori”.

