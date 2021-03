Matera, è caos vaccini: “Mia nonna di 88 anni in attesa per ore sotto il sole insieme a tanti altri poveri anziani”. La denuncia

Prosegue la campagna vaccinale a Matera assieme, purtroppo, ad enormi disagi per i cittadini.

Dopo la denuncia dei consiglieri Braia e Marina Susi, questa la testimonianza di un cittadino:

“Mia nonna di 88 anni è stata accompagnata per effettuare il vaccino: il suo turno era alle 12:30, rientrata alle 15:00.

Si tratta di una persona anziana con patologie cardiovascolari e soprattutto con diabete.

I soggetti diabetici vanno in ipoglicemia, e mia nonna rientrata a casa le girava la testa.

Era stanca e avvilita dopo aver atteso ore sotto il sole insieme a tanti altri poveri anziani in età avanzata.

Non era in grado neanche di svestirsi per mettersi comoda in casa.

Gli accompagnatori lasciati fuori, perché giustamente gli anziani di oltre 80 anni sono in grado di compilare un modulo di 5 pagine: non si pensa che sono soggetti fragili emotivamente e psicologicamente.

Questa società manca di umanità e, senza umanità e tatto, si andrà sempre peggio: non ci potrà mai essere il progredire della specie umana.

Inefficienza e disorganizzazione totale.

Siamo in zona rossa, ma si trascurano e tralasciano cose di un certo rilievo e importanza.

Si parla di contagi, di multe, ma state pur certi che se qualcuno non ha il virus, se lo becca in pieno”.

