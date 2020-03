Matera, Coronavirus: controlli straordinari della Polizia per “il contenimento dell’emergenza”! I dettagli

Il Questore di Matera, Luigi Liguori, sentito il Prefetto e d’intesa con il Sindaco, Raffaello de Ruggeri, all’esito di un tavolo tecnico ancora in corso presso la Questura di Matera, di concerto con le altre Forze di Polizia, sta procedendo alla pianificazione di controlli straordinari finalizzati ad assicurare l’attuazione in questa provincia delle misure disposte dal Presidente della Regione Basilicata nell’Ordinanza n.3 dell’8 marzo, per il contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica, emanata alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data.

Tali controlli nascono dalla necessità di garantire il pacifico svolgimento dell’attività di assistenza, informazione e monitoraggio nei confronti di concittadini di rientro in questa Provincia o di turisti provenienti dalla zona rossa del Nord, svolta dalla Protezione Civile.