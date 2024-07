Matera: convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria! I punti all’ordine del giorno

Il Comune di Matera informa:

“È convocato per domani, 9 luglio alle ore 16.30, il consiglio comunale in seduta straordinaria presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione alla stessa ora di giovedì 11 aprile), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Progetto di riqualificazione di via don luigi Sturzo- area di stazionamento autobus. Acquisizione della porzione di proprietà dell’Ater.

2. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Quinta variazione.

3. Approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Associazione AiCC – Associazione italiana Città della ceramica – e atti conseguenti.

4. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 – Art. 37 del D.Lgs. 36/2023- I integrazione.

5. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’avvocato Annalisa Raguso.

6. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di D.P.

7. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza n. 21/2024 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Basilicata.

8. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della Società OSA Srls.

9. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di P.A.

10. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell’Avvocato Chiara Maria Bruna Latorre.

11. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di B.V.

12. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di M.C.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.

È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/…/5789-nuove-dirette….”.