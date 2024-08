Matera, convocato il consiglio comunale. Ecco il punto all’Ordine Del Giorno

Si riunirà lunedì prossimo 12 agosto, alle ore 16, il consiglio comunale in seconda convocazione straordinaria, presso la sala “Pasolini” di via Sallustio, dopo la prima seduta andata deserta, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:

· Cessazione dalla carica della consigliera comunale Anna Teresa Ramundo per dimissioni. Surroga di Michele Centonze e convalida alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’art. 38, co. 8, del d.lgs. 267/2000.

In riferimento all’elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello Statuto comunale, il consiglio comunale sarà nuovamente convocato a data da destinarsi, in prima convocazione, atteso che ai sensi dell’articolo 49 comma 8 del Regolamento del Consiglio:

“Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti”.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.