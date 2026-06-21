Matera, conto alla rovescia per la Bruna: riflettori puntati sulla benedizione del Carro Trionfale. Ecco quando

Per Matera il 23 Giugno è un giorno speciale.
È attesa, ricordi e tradizioni che si tramandano da generazioni.
È una data che i materani custodiscono nel cuore, il momento in cui gli occhi si riempiono dei colori e dei dettagli del 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐨𝐧𝐟𝐚𝐥𝐞.
È l’inizio di un’emozione collettiva che unisce la città.
Appuntamento quindi a Martedì 23 Giugno alla Fabbrica del Carro per la benedizione del carro trionfale.
A seguire lo Spettacolo illuminotecnico organizzato da BeSoundMatera.
Ecco nel dettaglio il programma.