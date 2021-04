Matera, il Consiglio comunale torna a riunirsi! Ecco i punti all’ordine del giorno

Il Comune di Matera fa sapere:

“Il Consiglio comunale è convocato per venerdì 30 aprile, alle ore 17:00, in seduta straordinaria (seconda convocazione, lunedì 3 maggio alle ore 16:00), presso la sala Pasolini in via Sallustio.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – Interrogazioni:

interrogazione a firma del consigliere Giovanni Schiuma avente ad oggetto “Ordinanze esercizio del CCR di via Montescaglioso (MT) e stato di avanzamento dei pagamenti per il servizio di gestione rifiuti anno 2020;

interrogazione a firma del consigliere Nicola Casino avente ad oggetto: “Comunicazione istituzionale dell’Amministrazione comunale. Errata informazione ai cittadini rispetto alle notizie di pubblica utilità relative alle misure per fronteggiare la diffusione del Covid-19”;

interrogazione a firma del consigliere Nicola Casino avente ad oggetto: “Tracciamento urgente sui cittadini venuti in contatto con i dipendenti comunali risultati positivi al Covid-19”.

2 – Mozione a firma di diverse consigliere comunali (prima firmataria la consigliera Adriana Violetto) avente ad oggetto: “Mozione consiliare di indirizzo sulla parità di genere nella toponomastica cittadina e intitolazione strade alle vittime di femminicidio”.

3 – Composizione della Commissione comunale per il Diritto allo Studio. Anno scolastico 2020/2021. Nomina Componenti.

4 – Approvazione del nuovo Regolamento Consulta giovanile comunale.

5 – Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari.

6 – Regolamento per l’assegnazione a titolo gratuito di stalli di sosta riservati a persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili. Approvazione.

In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Consiglio si riunirà in audio-videoconferenza; sarà comunque consentita la partecipazione in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza”.

