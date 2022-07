Matera: Campo democratico si apre ad una più intensa partecipazione popolare! Queste le ultime notizie

Campo Democratico nasce a Matera nel Novembre 2020 come momento di aggregazione, elaborazione e impegno civico per contribuire al dibattito politico in città, valorizzando e dando continuità al lavoro e alla passione già profusi nella campagna elettorale, e stimolare, sostenere, sviluppare e arricchire l’azione e gli obiettivi per una amministrazione democratica, progressista e innovatrice.

“Ora si vuole dare maggiore solidità organizzativa e programmatica a questo impegno, aprendo ad una più intensa e costante partecipazione popolare.

Per questa ragione abbiamo individuato nell’ing. Giuliano Cotrufo il coordinatore, che avrà il compito di guidare la fase costituente, destinata a concludersi in autunno.

Nel frattempo saranno organizzati momenti di confronto pubblico su temi di centrale importanza nella vita della città.

Si comincerà il 13 Luglio con un incontro sui contenitori culturali, per i quali si avverte la necessità di un rilancio del confronto e dell’azione amministrativa.

Soggetti competenti ed esperti, rappresentanti istituzionali, esponenti di associazioni culturali e di organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, operatori culturali, avranno a disposizione un’occasione per presentare analisi e proposte, assumere impegni, fissare obiettivi, in modo da rimettere la cultura al centro del dibattito pubblico”.

