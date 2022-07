Il basket all’aperto “Basilicata Coast to Coast” fa tappa nel metapontino con oltre 80 atleti! Ecco le foto dei vincitori

La tappa di Metaponto Lido, svoltasi come di consueto presso il Camping Riva dei Greci, ha aperto la 2^ edizione della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo”, inserita nell’ambito del circuito itinerante 3×3 di basket all’aperto Basilicata Coast to Coast.

Divisa tra categorie giovanili e open maschile, la tappa ha visto la partecipazione di oltre ottanta atleti, che si sono dati battaglia per due giorni sul playground jonico.

Avvincenti e combattute le finali che hanno messo in palio i titoli giovanili.

A cominciare dalle categorie più piccole, #4Shaq, quartetto potentino dell’Invicta (Sergio, Lorusso, Pietrafesa più la bernaldese Alianelli) e Sassi Warriors (i materani Carlucci, Caricato e Beltrano) si sono imposti rispettivamente 6-5 e 13-12 su I puffi e Fegatini e Cipolle, roster composti da atlete provenienti da Marigliano e i potentini Tramutola, Carcuro e Catalano dell’Invicta Potenza.

Le campane D’Oriano, Orlanducci e Mascia, tesserate sempre per la medesima compagine partenopea ormai presenza gradita e costante in tutte le manifestazioni organizzate a Metaponto, hanno trionfato nella categoria Under 18 Femminile sotto il nome di Le senza aspettative, prevalendo in finale sulle pugliesi Le bimbe di Ciccio (Cardone, Carrieri, Padalino e Scalzo), provenienti da Massafra.

Timbri pugliesi sulle ultime due finali maschili, con Los Lesbianka (Losito, Notaristefano, D’Onghia e Greco) e I Bakkettò (Amatulli, Lentini, Bianco, Bruno) a trionfare rispettivamente nell’Under 16 e Under 18 Maschile.

Successo pugliese nel derby tutto targato Gioia del Colle per la prima tappa Open, valida anche per i circuiti nazionali Estathè 3×3 Italia Streetbasket Tour e LB3, dove Aperol Pizz (Aldo Risplendente, Giuseppe d’Onghia, Luca Porfido e Angelo Paradiso) e Minnesode Tinderwolves si sono ritrovate in finale, con la vittoria dei primi, dopo aver eliminato rispettivamente Rollando Magic e Riva dei Greci, che avevano chiuso in testa a pari merito il girone unico di qualificazione a otto squadre, provenienti anche da Picerno, Molfetta, Bernalda, Matera e anche dal Belgio, col Dream Team in vacanza a Metaponto.

Ringraziando gli arbitri Matteo Conforti e Nicola Visceglia, le udc Sara e Silvia Lamacchia, Francesca Errico e Alexandra Mastrogiovanni, gentilmente messe a disposizione dal Comitato Regionale FIP Basilicata, Basilicata Coast to Coast ringrazia, oltre agli sponsor di circuito, Gieffe Sport e Sport e Salute Basilicata per aver fornito rispettivamente i premi e le medaglie consegnate alla squadre vincitrici.

L’appuntamento è per il prossimo weekend, Sabato 16 e Domenica 17 Luglio a Praia a Mare (CS), presso il Centro Sportivo Via Trieste/Via Cilea.

Tutti i vincitori:

Under 14/F #4Shaq: Anastasia Sergio, Erika Lorusso, Miriam Alianelli, Donatina Pietrafesa

Under 14/M SassiWarriors: Giovanni Daniele Carlucci, Federico Caricato, Christian Beltrano

Under 16/M Los Lesbianka: Giuseppe Notaristefano, Antonello Losito, Cosimo D’Onghia, Mario Greco.

Under 18/F Le senza aspettative: Marella D’Oriano, Federica Orlanducci, Paola Mascia

Under 18/M I bakkettò: Giuseppe Amatulli, Fabio Lentini, Antonio Bianco, Antonio Bruno Open/M Aperol Pizz: Aldo Risplendente, Giuseppe D’Onghia, Luca Porfido, Angelo Paradiso.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)