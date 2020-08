Matera-Bari Palese: le trattenute di questi consiglieri regionali offerte per un nuovo servizio di navetta. I dettagli

I consiglieri della Regione Basilicata – Gianni Perrino, Gianni Leggieri e Carmela Carlucci (M5s), in data odierna, in una conferenza stampa, hanno annunciato un nuovo servizio per la Città dei Sassi.

Come sottolineato dal candidato Sindaco Domenico Bennardi, tra i presenti al dibattito:

“Matera ha bisogno di colmare un annoso gap infrastrutturale nei trasporti, soprattutto verso la Puglia e verso i nodi aeroportuali.

Non possiamo più permetterci che ci sia oggi, anche dopo la pandemia, questo gap infrastrutturale.

Le trattenute dei consiglieri regionali, oggi, sono offerte per un nuovo servizio di navetta (andata e ritorno), aggiuntivo (alle due già presenti), da Matera a Bari Palese.

Il servizio, gratuito per i viaggiatori, durerà un mese.

Un atto di generosità che non va a risolvere un problema infrastrutturale della regione, che però è un segnale molto importante”.

