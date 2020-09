Matera: auto finisce contro un marciapiede e si ribalta! Vigili del Fuoco, Polizia e 118 sul posto. Le foto

Alle ore 02.00 circa, di questa notte, in via La Martella, in prossimità della zona Paip, una vettura (suv) con tre occupanti, conducente e due passeggeri, per motivi in fase di accertamento, finiva la sua corsa contro un marciapiede, ribaltandosi.

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta per mettere in sicurezza lo scenario.

Tutti gli occupanti venivano trasportati presso la struttura sanitaria per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche operatori del 118, Polizia di Stato e soccorso stradale.

Queste alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)