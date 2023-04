Matera: attività motoria e laboratori all’aperto per tutte le età! Ecco l’iniziativa

Il Comitato Territoriale Uisp di Matera presenta la seconda edizione di “Primavera Piazza degli Olmi”, eventi per bambini ed adulti, in programma per la primavera 2022.

Dopo il successo del primo anno, torna l’iniziativa di Uisp che comprende attività motoria e laboratori all’aperto per tutte le età, ogni mercoledì, a partire dal 26 Aprile fino al 14 Giugno 2023.

Si spazia dall’atletica allo yoga, dal basket alle ginnastiche dolci, dalla musica ai gruppi di cammino in un clima che contraddistingue da sempre le azioni Uisp, all’insegna del divertimento all’area aperta.

La sede di svolgimento delle attività è presso piazza degli Olmi.

La partecipazione è gratuita (fino ad esaurimento posti) ed è possibile esclusivamente tramite iscrizione, chiamando la segreteria Uisp Matera al numero 0835 334076.

Così la presidente del Comitato Territoriale UISP di Matera, Claudia Coronella:

“Siamo felici di riproporre questo progetto nato dall’esigenza di creare una relazione con e tra gli abitanti del quartiere di Piazza degli Olmi, all’insegna dei sani stili di vita, della cura dei beni comuni, del coinvolgimento e della partecipazione della comunità.

Anche quest’anno daremo spazio a varie forme di linguaggi che, partendo dal movimento, potranno coniugare temi fondamentali come l’inclusione, la formazione, l’educazione e il rispetto”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)