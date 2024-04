A Pisticci un Centro Diurno Disabili. L’avviso

Il Comune di Pisticci informa:

“È consultabile sul sito dell’Ente l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un ente del Terzo Settore interessato alla co-progettazione della gestione del 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐢𝐮𝐫𝐧𝐨 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢, ubicato in via Genova a Marconia, per il triennio 2024-2026.

Il servizio mira a offrire agli utenti residenti nel Comune di Pisticci e di Craco, con età compresa tra i 16 e i 64 anni, la possibilità di valorizzare il proprio tempo attraverso attività socio-educative volte a favorire l’autonomia personale e l’integrazione sociale.

Il Centro Diurno Disabili prevederà:

Attività formative, educative e di socializzazione

Potenziamento e/o mantenimento delle abilità acquisite

Attività ludico-ricreative

Momenti di aggregazione con la comunità

Laboratori per l’acquisizione e il sostegno di capacità e competenze

Eventuale servizio mensa

Si ricorda che la manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno 𝟏𝟎 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟑:𝟓𝟗, all’indirizzo di posta elettronica 📧 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐢𝐞𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢@𝐩𝐞𝐜.𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢𝐩𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢.𝐢𝐭”.