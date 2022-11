Matera, attenzione: tombino pericolosamente sporgente in una delle vie cittadine! La denuncia

Desta preoccupazione a Matera un tombino sconnesso e sporgente presente in una delle vie cittadine.

Il chiusino, come evidente dalle foto, fuoriesce in modo inaspettato dalla sede stradale e costituisce un pericolo, non solo per gli automobilisti.

E’ quanto segnala un cittadino:

“Fate attenzione a Matera, in via Dell’Agricoltura al Paip 2, dove c’è un tombino scoperto, molto pericoloso.

Da notare, sempre nella stessa zona, anche una voragine nell’asfalto con un gradino alto circa 15 cm”.

Raccomandiamo prudenza.

Ecco le foto.

