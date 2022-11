Brutta esplosione a Matera, Bardi: “Grazie ai medici per il lavoro esemplare svolto anche in una circostanza così grave”. I dettagli

Come anticipato, nella giornata di ieri una brutta esplosione è avvenuta a Matera determinata con ogni probabilità da una fuga di gas.

Il fatto è accaduto al rione Villa Longo, in via Torino.

Sette le persone ferite di cui due più gravi, trasportate in codice rosso.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 che hanno trasportato i malcapitati all’Ospedale Madonna delle Grazie.

Intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale.

15 le persone evacuate.

I residenti hanno denunciato di aver udito una fortissima esplosione, seguita da un forte odore di gas.

Raggiunto dalla notizia dell’accaduto, queste le parole del Governatore Vito Bardi:

“Desidero ringraziare i medici DEA del Madonna delle Grazie di Matera per il lavoro che svolgono sempre in maniera esemplare e ovviamente anche questa volta, in una circostanza di grave emergenza“.

