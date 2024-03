Matera: assunti 19 nuovi dipendenti comunali! Auguri di buon lavoro

Grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, nei giorni scorsi si è dato avvio al nuovo Piano di assunzioni, che prevede l’innesto di 19 nuovi dipendenti comunali.

Oltre il semplice turn over delle unità cessate per pensionamento/dimissioni, sono state quindi programmate nuove assunzioni con un investimento complessivo di 400.000 euro.

Una decisione conseguente alla delibera di Giunta con la quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (Piao) 2024-2025-2026, in cui è confluita la sottosezione dedicata al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026.

Nel dettaglio, le assunzioni previste e in fase di esecuzione riguardano:

11 unità con profilo professionale di “Assistente servizi amministrativi – contabili, C 1 (area Istruttori); una unità con profilo professionale di “Assistente servizi tecnici – Informatico” C1 – (area Istruttori);

tre agenti di Polizia locale C1 – (area Istruttori); una unità con profilo professionale di ” Istruttore ammnistrativo geom Cad” C1 – (area Istruttori);

una unità con profilo professionale di “Specialista servizi tecnici – Ingegnere Pnrr, D1 (area Funzionari ed E.Q);

una unità con profilo professionale di “Specialista servizi tecnici – ingegnere ambientale, D1(area Funzionari ed E.Q);

una unità con profilo professionale di “Specialista servizi amministrativi – contabili, D1 (area Funzionari ed E.Q).

Il Comune di Matera ha aderito, inoltre, al programma “Pn CapCoe”, che intende realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull’attuazione dei fondi europei per la realizzazione di progetti per la coesione, ad incremento degli organici negli enti territoriali, da reclutare tramite concorso nazionale per il rafforzamento degli organici dei principali beneficiari ed attuatori dei fondi europei, prevedendo l’assunzione di altre 14 unità.

Il sindaco, Domenico Bennardi, ringrazia l’assessore al Bilancio, Arcangelo Colella, e tutto il settore finanziario per aver reperito le risorse necessarie alle nuove assunzioni programmate.