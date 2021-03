Matera alla riscoperta di Dante a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta! L’iniziativa

Dopo il grande successo riscosso dall’Orientamento Universitario Online dello scorso dicembre, che ha visto coinvolti oltre 500 partecipanti e più di 40 relatori nella quattro giorni di incontri, il Simposio – Cenacolo Culturale torna con una nuova iniziativa a favore della comunità, con il chiaro obiettivo di diffondere e parlare ancora di cultura, attraverso l’utilizzo ormai indispensabile dei social media.

Il periodo che stiamo vivendo ci costringe da ormai un anno a un cambiamento dei nostri stili di vita, riorganizzando le nostre attività quotidiane, dal lavoro al tempo libero.

Ma è necessario non perdere i contatti interpersonali, mezzo e motore insostituibile per la diffusione della conoscenza, specialmente tra i più giovani che stanno pagando a caro prezzo questo immobilismo forzato, un vero e proprio blocco all’accrescimento del loro sapere.

Nel segno che ha da sempre mosso le attività del Simposio – Cenacolo Culturale e fedele a questo intento, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta Dante Alighieri, dal 17 al 28 marzo 2021, sui profili social ufficiali del gruppo (Facebook, Instagram e Twitch), sarà celebrato con iniziative dedicate questo importante anniversario.

L’intento, sempre vivo, è quello di avvicinare ed essere uno stimolo di curiosità per le giovani generazioni in questo momento difficile.

Per far questo, il Simposio – Cenacolo Culturale organizzerà incontri online dove discutere insieme della bellezza del capolavoro di Dante, la Divina Commedia, affrontando però il discorso con uno sguardo fresco e moderno, per sottolineare ed evidenziare l’immortalità di quest’opera.

L’iniziativa, denominata #CenacoloDantesco, si presenta come un invito a riempire i social media dei versi più celebri del Sommo Poeta.

Tutti sono chiamati a interpretare liberamente un passo tratto dalla Divina Commedia, realizzare un video e postarlo tramite post o Instagram Stories, taggando il profilo @simposio2.0 accompagnato dall’hashtag dedicato.

Dal 17 al 25 marzo, giorno in cui si celebra il Dantedì, saranno invece pubblicati dei contenuti video intitolati “Ti racconto… Dante”, in cui si affronterà assieme agli utenti il viaggio dantesco seguendo però un’interpretazione diversa dell’opera, ponendo attenzione particolare sul concetto del desiderio, per scoprire il lato più umano del Sommo Poeta come mai fatto prima d’ora.

La rassegna si concluderà con un incontro speciale, domenica 28 marzo 2021 alle ore 17:00, in diretta sul canale Twitch ufficiale del gruppo (@simposio20), dal titolo “Simposio – Dedicato a Dante”, dove sarà presente in qualità di ospite Paolo Pasquini, presidente del Festival Dantesco prodotto dall’associazione culturale Xenia, che ha ricevuto il sostegno anche da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, istituito per il MiBACT dal Ministro Dario Franceschini.

A supportare l’iniziativa del Simposio – Cenacolo culturale, come già accaduto per l’Orientamento Universitario Online, c’è la Consulta Provinciale degli Studenti di Matera che, tramite la voce del vicepresidente Biagio Lapolla, fa sapere di sposare con entusiasmo l’iniziativa alla luce dell’importante ricorrenza celebrata e forti del successo riscosso tra gli studenti degli istituti materani nelle precedenti collaborazioni.a

