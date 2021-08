Matera: al via programma straordinario per la manutenzione del verde urbano! Ecco gli interventi previsti

Matera è il capoluogo italiano con la maggior superficie di verde urbano: su 60.236.090 metri quadrati, 59.229.010 riferiti a verde storico. Dopo di noi la città di Roma.

Per il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Il verde è una grande opportunità di vivibilità e salubrità ma anche un grande onere, un impegno gravoso per gli uffici di un Comune come per le risorse da mettere in campo.

Ecco perché abbiamo avviato un programma straordinario di intervento per la manutenzione del verde urbano grazie alle risorse del progetto PON Sia di inclusione sociale e con la collaborazione tra i settori Ambiente e Politiche Sociali del Comune di Matera in sinergia con l’assessore all’ambiente e la presidente della commissione ambiente.

In basso, attraverso un ‘Padlet’, sono riportate le tre priorità del progetto: irrigazione, potatura e sfalcio dell’erba, compreso l’elenco delle zone coinvolte.

Un Padlet è una bacheca virtuale, tramite la quale possiamo visualizzare meglio la programmazione di interventi che avranno attuazione da subito, già da agosto e terminerà a ottobre.

È uno strumento di condivisione ma anche di partecipazione, perché attraverso i commenti i cittadini potranno chiedere di prendere in considerazioni altre zone che non risultano in elenco ma che richiederebbero manutenzione. Buona partecipazione”.

I dettagli.

