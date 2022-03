Matera: al via la raccolta firme contro il caro bolletta! I dettagli

Il Partito Democratico di Basilicata con il Gruppo Consiliare in Regione Basilicata e i Giovani Democratici ha indetto alle 10.30 di domenica 6 marzo 2022 in Piazza V. Veneto a Matera una raccolta firme “CONTRO IL CARO BOLLETTA” IN BASILICATA.

L’iniziativa nasce dalla forte preoccupazione circa il vertiginoso incremento del costo dell’energia e dal conseguente aumento della bolletta per le famiglie e per le imprese che, inevitabilmente, causa l’impoverimento dei redditi da lavoro e l’indebolimento del tessuto imprenditoriale, condizionando in maniera significativa l’equilibrio economico e sociale del territorio nel suo complesso.

Con la presente Petizione popolare chiediamo al Presidente della Regione Basilicata – proprietaria in esclusiva di oltre 200 milioni di metricubi di gas all’anno provenienti dalle concessioni ENI in Val d’Agri e TOTAL nella Valle del Sauro – di intraprendere ogni utile iniziativa al fine di mettere a valore e a disposizione delle famiglie ed imprese lucane la suddetta risorsa energetica in modo da diminuire il costo del caro-energia e contribuire ad abbattere il caro-bolletta.

In occasione della raccolta firme è invitata la stampa nei pressi del gazebo in Piazza V. Veneto domenica 6 marzo p.v. alle ore 12.00.a

